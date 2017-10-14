В Херсоне депутат от «Оппозиционного блока» откусил ухо члену «Азова» (фото)
2015-12-19 18:51
В Херсоне депутат от «Оппозиционного блока» откусил ухо члену «Азова» (фото)
Также нардеп пытался травмировать “азовцу” глаза.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Председатель херсонского отделения Гражданского корпуса “Азов” 18 декабря попал в больницу.
Об этом сообщается на странице корпуса в соцсети.
Согласно информации, депутат Днепровского районного совета Херсона Александр Власов спровоцировал в центре города драку, в ходе которой откусил активисту ухо и пытался травмировать глаза.
“В созданной депутатом из “Оппозиционного блока” драке в какой-то момент он по очевидным причинам решил, что единственный путь получить победу – перейти границу человеческого достоинства и, проще говоря, “показать юбку” – начал выдавливать пальцем глаз и вцепился зубами в ухо председателя ЦК, после чего депутат откусил значительный кусок уха и чуть позже выплюнул его на землю”, – говорится в сообщении.
Как отмечают в “Азове”, это уже не первый случай проявления политической агрессии со стороны сторонников прорегиональной власти.