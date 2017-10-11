В харьковском метро девушка упала на рельсы
2016-09-28 20:33
В харьковском метро девушка упала на рельсы
В Харькове молодая девушка упала на рельсы метро.
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В результате падения 29-летняя девушка получила ушиб головы и повреждение поясницы. Она доставлена в больницу, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
“Сегодня около 09-15 часов утра в дежурную часть Шевченковского отделения полиции поступила информация о том, что на станции метро “Исторический музей” девушка упала на рельсы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которой были опрошены свидетели”, – отмечают правоохранители.
Состояние здоровья пострадавшей удовлетворительное.
Данная информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Проверка продолжается.