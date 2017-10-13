В Харькове устроили ночь горящих авто, пострадал экс-прокурор
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2017-10-13 10:43
В Харькове устроили ночь горящих авто, пострадал экс-прокурор
В результате поджога огнем были уничтожены четыре роскошных авто.
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Стало известно, кому принадлежала одна из машин, которые сожгли минувшей ночью, передает Rus.Media.
Как выяснилось, авто BMW, одно из тех, что минувшей ночью подожгли на стоянке частного автосалона в Харькове, принадлежит экс-прокурору Харьковской области, бывшему прокурору Крыма Василию Синчуку.
С помощью камер безопасности копы выяснили, что трое мужчин положили на капоты иномарок пакеты, а затем подожгли их.
В результате поджога огнем были уничтожены четыре роскошных авто — BMW X6, BMW Х5, BMW 7 и BMW 760i. Из них две машины принадлежат владельцу ресторана и частной компании.
Отметим, Василий Синчук дважды возглавлял харьковскую областную прокуратуру (с 2004 по 2010, а потом с марта по август 2014 года), а с 2014 по 2016 годы (уже после аннексии) возглавлял прокуратуру Крыма.