В Харькове пройдет международный брейк-данс фестиваль
2017-09-21 21:38
В Харькове пройдет международный брейк-данс фестиваль
Фестиваль брейк-данса «Breakidz» пройдет в Харькове 23-24 сентября.
В этом году он соберет танцоров из Украины, Белоруссии, Турции и Азербайджана, передает Rus.Media. В частности, в течение года в разных городах Украины проводились отборы, победители которых покажут мастерство в финальной битве «Breakidz-2017».
Как сообщил соорганизатор фестиваля Егор Матюхин, этот фестиваль проводится в Харькове с 2000 года, и все это время внедряются новые системы соревнований. В этот раз будут командные и сольные Kidz/Pro-баттлы по системам «WhyDon’tYouBreak» и «CypherBoss».
«WhyDon’tYouBreak» – командная система, когда группа состоит из шести танцоров. Это баттл на вылет. Судьи сразу определяют, кто выбывает, таким образом, сильный танцор может соревноваться с шестью соперниками. «CypherBoss» – фристайловий баттл в кругу без жеребьевки. Каждый вызывает того, кто ему приятен или наоборот. Победителя определяет судья.
23 сентября фестиваль будет проходить с 10:00 до 21:00 в Харьковской школе архитектуры (вул. Конторская, 5), а 24 сентября – с 16:00 до 22:00 харьковчане смогут увидеть финальные баттлы на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н. Ст. Лысенко.
Отметим, что в 2010 году харьковский фестиваль «Breakidz» получил право на проведение отборочного тура на международный чемпионат «ChellesBattlePro», который проходит во Франции. За годы существования фестиваль посетили гости почти со всех континентов.