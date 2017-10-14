В Харькове облили краской памятник воинам УПА
2017-10-14 17:27
В Харькове облили краской памятник воинам УПА
Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.
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В ночь на субботу неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА в парке Молодежный в Харькове, сообщает региональное управление Нацполіції, передает Rus.Media.
Информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции сегодня около полудня. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Полиция устанавливает лиц, причастных к правонарушению.