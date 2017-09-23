В Харькове мужчина покончил с собой, примотавши к себе провода трансформатора
2017-09-23 11:59
В Харькове мужчина покончил с собой, примотавши к себе провода трансформатора
У погибшего были серьезные проблемы со здоровьем ям.
В Харькове мужчина покончил с собой, пропустив через себя ток, передает Rus.Media. Об этом сообщили в Нацполіції в Харьковской области.
В Московский отдел полиции в Харькове поступило сообщение о том, что в квартире по месту жительства обнаружено тело 49-летнего мужчины. Инцидент произошел 21 сентября на улице Гвардейцев-Широнинцев.
“Он наложил на себя руки, примотавши к конечностям электрические провода, подключенные к трансформатору, включенному в розетку”, – рассказали в полиции.
При жизни погибший имел серьезные проблемы со здоровьем.
Следствие продолжает проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.