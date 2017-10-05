В Харькове мужчина погиб жуткой смертью
2017-10-05 15:02
В Харькове мужчина погиб жуткой смертью
Мужчина провалился в котлован с горячей водой.
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Мужчина провалился в котлован с горячей водой, вырытый КП “Харьковские тепловые сети”, где скончался от полученных травм, передает Rus.Media.
Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в своем Facebook.
“В 02:00 поступило сообщение, что в котлован, глубиной полтора метра вырыт ХТС вчера упал человек. Котлован был огражден. На сегодня там были запланированы работы харьковских теплосетей”, – отметил Сидоренко.
Инцидент произошел на улице Ковтуна. В котловане с горячей водой нашли мужчину в возрасте от 50 до 60 лет. Документов он при себе не имел. По словам медиков, смерть наступила между 00:00 и 01:00 часами ночи.