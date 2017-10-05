В Харькове мужчина погиб жуткой смертью

despravda | 05.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-05 15:02

В Харькове мужчина погиб жуткой смертью
Мужчина провалился в котлован с горячей водой.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Мужчина провалился в котлован с горячей водой, вырытый КП “Харьковские тепловые сети”, где скончался от полученных травм, передает Rus.Media.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в своем Facebook.

“В 02:00 поступило сообщение, что в котлован, глубиной полтора метра вырыт ХТС вчера упал человек. Котлован был огражден. На сегодня там были запланированы работы харьковских теплосетей”, – отметил Сидоренко.

Инцидент произошел на улице Ковтуна. В котловане с горячей водой нашли мужчину в возрасте от 50 до 60 лет. Документов он при себе не имел. По словам медиков, смерть наступила между 00:00 и 01:00 часами ночи.

Похожие записи

Об авторе

despravda