В Харькове игрок решил отыграться и ограбил казино клуба “Спорт Лото”
2017-10-14 11:22
В Харькове игрок решил отыграться и ограбил казино клуба “Спорт Лото”
10 октября ночью произошло ограбление лотерейного клуба в Харькове. Ранее подозреваемый в преступлении проиграл там все деньги на автоматах.
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Во вторник, 10 октября ночью произошло ограбление “казино под названием лотерейный клуб” в Харькове. Ранее подозреваемый в преступлении проиграл там все деньги на автоматах.
Об этом сообщает харьковская полиция, передает Rus.Media.
“Лотерейный клуб”, с нелегальными игровыми автоматами находился по адресу проспект Героев Сталинграда, 16.
“10 октября на проспекте Героев Сталинграда, 16 неизвестный ограбил “лотерейный клуб”, где ранее проиграл все деньги на игровых автоматах. Украл около четырех тысяч грн. Сейчас он разыскивается. Это была лотерея клуба “Спорт Лото”, – сообщили в пресс-службе полиции Харькова.
Компанию “УНЛ” связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.
Некоторое время назад “УНЛ” активно начали выдвигать монополисты лотерейного рынка, ограничивая его прямых конкурентов – операторов “. С. Л.” и “Патриот”.
СНБО, например, ввела ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют им получить лицензии на продолжение деятельности.
Впрочем, инициативы Минфина раскритиковали в АМКУ и Государственной казначейской службе, назвав их угрозой для всего лотерейного рынка.