В Харькове горело общежитие: десятки людей оказались на улице
2017-10-01 11:02
В Харькове горело общежитие: десятки людей оказались на улице
Пламя вспыхнуло поздней ночи на третьем этаже.
В Харькове горело общежитие на ул. Соича. Как сообщает местная полиция, ЧП произошло минувшей ночью, передает Rus.Media.
По данным ведомства, пламя вспыхнуло на третьем этаже здания.
“Полицейские оказали помощь двум бригадам ГСЧС по эвакуации жителей 3-го и 4-го этажей дома, которые вышли на балкон во время пожара. Кроме этого, патрульные проверили все комнаты этажей с целью обнаружения возможных пострадавших и оказать необходимую помощь. Всего спасатели и полицейские эвакуировали около 20 человек, среди которых были и маленькие дети”, – рассказали правоохранители.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас эксперты устанавливают причины возникновения пожара.