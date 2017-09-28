В Харькове горел крупнейший рынок Украины

despravda | 28.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-28 13:30

В Харькове горел крупнейший рынок Украины
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах ТЦ “Барабашово” .

27 сентября в 17:18 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории одного из торговых площадок ТЦ “Барабашово” в Харковіпередає Rus.Media.

По данным ГСЧС, там горели три торговых павильона по продаже одежды.

Возгорание обнаружила охрана во время обхода территорий. На момент его возникновения павильоны были закрыты.

В 17:27 на место прибыли шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

“Спасатели присоединились к уже развернутой добровольцами рукавной линии и продолжили пожаротушения. Также был организован защиту соседних павильонов. Благодаря оперативным действиям охраны объекта и добровольном противопожарном формированию огонь распространился на незначительную площадь – всего 15 кв. м, и пожар удалось ликвидировать с минимальным ущербом”, – рассказали в ГСЧС.

Локализация возгорания произошла в 17:32, ликвидация – в 17:43.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

 

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