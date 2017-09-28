В Харькове горел крупнейший рынок Украины
2017-09-28 13:30
В Харькове горел крупнейший рынок Украины
Спасатели ликвидировали возгорание в торговых павильонах ТЦ “Барабашово” .
27 сентября в 17:18 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории одного из торговых площадок ТЦ “Барабашово” в Харковіпередає Rus.Media.
По данным ГСЧС, там горели три торговых павильона по продаже одежды.
Возгорание обнаружила охрана во время обхода территорий. На момент его возникновения павильоны были закрыты.
В 17:27 на место прибыли шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
“Спасатели присоединились к уже развернутой добровольцами рукавной линии и продолжили пожаротушения. Также был организован защиту соседних павильонов. Благодаря оперативным действиям охраны объекта и добровольном противопожарном формированию огонь распространился на незначительную площадь – всего 15 кв. м, и пожар удалось ликвидировать с минимальным ущербом”, – рассказали в ГСЧС.
Локализация возгорания произошла в 17:32, ликвидация – в 17:43.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.