В Грузии больше не будут всенародно избирать президента
2017-09-27 15:34
В Грузии больше не будут всенародно избирать президента
После конституционной реформы президент превратится в символическую фигуру. Главу государства будут выбирать не избиратели, а специальная коллегия из 300 человек.
В Грузии проведена конституционная реформа, и парламент этой страны принял в окончательном, третьем, чтении поправки в основной закон страны, передает Rus.Media.
Главным нововведением стало отмена с 2023 года общенациональных выборов президента. Главу государства будут выбирать не избиратели, а специальная коллегия из 300 человек, в состав которой войдут 150 депутатов парламента, а также представители местных и региональных властей.
Одно из важных изменений в обновленной конституции, которое стало главным предметом дискуссии между властью и оппозицией, это переход от смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы на чисто пропорциональную. Голосование будет проходить по партийным спискам, это изменение коснется парламентских выборов 2024 года. Проходной барьер в парламент для партий с 2020 года будет не 5%, а 3%.
Кроме того, в связи с переходом на парламентскую систему в стране будет создан Совет национальной обороны, который в случае введения военного положения или чрезвычайной ситуации возьмет на себя функцию общей координации конституционных органов.
Инициатором поправок к конституции была правящая партия “Грузинская мечта”.
“Новая модель конституции Грузии формирует очень твердую, стабильную, демократическую, плюралистическую парламентскую систему управления страны”, – пояснил председатель парламента страны Ираклий Кобахидзе.
Разработан проект поправок в конституцию был отправлен на рассмотрение Венецианской комиссии, которая оценила поправки как шаг к демократическому развитию Грузии”.
А вот представители оппозиции – “Единое национальное движение” и “Европейская Грузия – движение за свободу” – от голосования отказались. Они утверждают, что после конституционной реформы президент превратится в символическую фигуру. При этом оппозиционные депутаты, в том числе сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили, еще до голосования покинули зал заседаний и установили возле здания парламента “гроб грузинской демократии”. Они называют новый основной закон “диктаторским и клановым”, так как он отменяет прямые выборы президента.