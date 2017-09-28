В Государственной фискальной службе рассказали, кто недоплачивает налоги в бюджет Украины
2017-09-28 18:18
В Государственной фискальной службе рассказали, кто недоплачивает налоги в бюджет Украины
За девять месяцев долг перед госбюджетом выросла на 12,5 млрд грн.
В вступительный бюджете Украины на 2017 год возможно вернуть только 15% налогового долга, передает Rus.Media. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.
Согласно данным ведомства, налоговый долг в Украине по состоянию на 1 сентября 2017 года вырос до 81,6 млрд гривен. Для сравнения, в январе-2017 этот показатель составляет 69,1 млрд гривен. Соответственно, за 9 месяцев долг вырос на 12,5 млрд грн.
При этом физлица должны 5,1 млрд гривен, взысканием которого занимается исключительно ГФС. В то же время у реального сектора экономики — 6,9 млрд гривен. Почти треть составляет долг предприятий, не обеспечен активами. То есть 25,6 млрд гривен отдавать нечем.
Долг системы “Укрнафта” – второй по сумме (15,7 млрд гривен). Компания находится в судебном процессе с ГФС.
Предприятия, находящиеся в процедуре банкротства или в отношении которых суд принял решение об остановке, задолжали в сумме 10,3 млрд гривен. Столько же – компании из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей и Крыма. Банки, находящиеся в стадии ликвидации, не вернули 7,5 млрд гривен.