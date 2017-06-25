В государственную собственность вернут целостный имущественный комплекс стоимостью 10 миллионов гривен
С целью возвращения целостного имущественного комплекса хлебоприемного предприятия в государственную собственность прокуратурой области в интересах Кабинета Министров Украины, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в сентябре 2016 года заявлен иск о признании недействительным и отмене решения исполнительного комитета Бобровицкой городского совета 2011 года, свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества, выданного частной структуре.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Прокурор обратился в суд, поскольку в результате нарушения требований закона должностные лица городского совета при отсутствии согласия Кабинета Министров Украины, а также запрета на приватизацию имущества хлебоприемных предприятий, передали целостный имущественный комплекс площадью 30 тыс. м2 стоимостью 10 млн грн в собственность частному обществу.
Хозяйственным судом области в декабре прошлого года иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Указанное решение оставлено без изменений судом апелляционной инстанции.
Одновременно несоглашаясь с принятым решением ответчик обжаловал его в суд кассационной инстанции.
Сейчас 19.06.2017 Высший хозяйственный суд Украины учел обоснованные доводы прокурора и оставил решение судов первой и апелляционной инстанции без изменений.
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