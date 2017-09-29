В Госстате рассказали, как изменились сбережения украинцев
2017-09-29 18:35
В Госстате рассказали, как изменились сбережения украинцев
Сбережения украинцев во II кв.-2017 сократились на 27,6 млрд грн.
Доходы населения Украины в апреле-июне 2017 года составили 559,9 млрд грн, расходы – 587,5 млрд грн, сбережения уменьшились на 27,6 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в пятницу,передает Rus.Media.
По его данным, во втором квартале текущего года номинальные доходы населения выросли на 17,6%.
Имеющийся доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг вырос на 15,8%.
Согласно сообщению, реальные имеющиеся доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, во втором квартале увеличились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Имеющийся доход в расчете на одного человека во втором квартале текущего года составил 9754,0 грн, что на 1364,9 грн больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Расходы населения во втором квартале-2017 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 24,0%.