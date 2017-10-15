В Госдуме возмущены тем, что Украина не пригласила РФ на саммит ПАЧЭС
2017-10-15 10:38
В Госдуме возмущены тем, что Украина не пригласила РФ на саммит ПАЧЭС
Россия не сможет участвовать на заседании в Киеве, поскольку не получила приглашение.
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Россия не получила приглашение на Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), которая состоится в конце 2017 года в Киеве, передает Rus.Media.
Это произошло впервые за 25-летнюю историю ПАЧЭС, ТАСС сообщил глава делегации РФ в ассамблее, депутат Госдумы Михаил Емельянов.
“В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве. Произошел совершенно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда”, – сказал он.
Глава делегации РФ отметил, что “ПАЧЭС – достаточно сложная организация, там есть страны, у которых есть двусторонние конфликты, но никогда еще не было, чтобы страна, в которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание”.
“Мы обратили внимание сербских коллег на этот факт и попросили поддержки, чтобы защищать интересы России [в ПАЧЭС] в то время, пока мы не”, – продолжил российский парламентарий.
Как сообщалось ранее, украинская делегация в Парламентской Ассамблее Черноморского Экономического Сотрудничества отказалась от участия в 47-й Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС, которая прошла 28-30 июня 2016 года в Москве.