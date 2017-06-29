В горсовете выбрали нового секретаря
В Черниговском городском совете – новый секретарь. Им стал депутат от «Нашего края» Максим Черненок. Его кандидатуру на эту должность предложил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
«Кандидатуру выбирали компромиссно. Согласовали практически со всеми фракциями. Надеюсь, в городском совете будет слаженная работа», — отметил Владислав Атрошенко.
Вопрос избрания секретаря было первым на повестке дня 21-й сессии. За кандидатуру Максима Черненко проголосовали 28 депутатов из присутствующих в зале 36 депутатов, которые принимали участие в голосовании.
Напомним, предшественником нового секретаря был тоже нашокраївець Виктор Быстров. За снятие его с должности на позапрошлой сессии депутаты проголосовали, нарушая регламент. Максим Черненок в настоящее время является доцентом кафедры уголовного права и правосудия Черниговского национального технологического университета. В городском совете был председателем постоянной комиссии городского совета по вопросам регламента, законности, прав и свобод граждан и предотвращения коррупции.
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