В Городне священник протаранил мотоциклиста
26.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В городке случилась резонансная авария. Не разминулись на дороге автомобиль и мотоцикл. Эту информацию подтвердили в управлении превентивной деятельности ГУНП в области. Водитель ВАЗа во время выполнения поворота с главной на второстепенную улицу выехал на встречную полосу и врезался с мотоциклистом. За рулем легковушки находился местный 61-летний священнослужитель. 26-летний водитель мотоцикла Yamaha после аварии попал в больницу с многочисленными переломами конечностей и травматическим шоком. Оба водителя были трезвые.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым