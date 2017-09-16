В Городне столбы «одевают» в вышиванку (Фотофакт)
Улицу столбов в вышиванках создает житель райцентра Антон Гармаш. В Городне уже есть одна такая улица, там разрисовано 20 электрических опор и несколько таких красавцев в парке отдыха.
Об этом ЧЕline рассказал общественный активист Антон Гармаш.
По словам активиста, такая нетрадиционная, но патриотическая идея пришла в голову, за то, что обрывки рекламных листовок, которые в несколько слоев покрывали каждый столб его возмущали.
«Толчком, также, стал проведенный в прошлом году конкурс на лучший рисунок на электрической опоре, который провели при поддержке городской власти. В этом году он проходил тоже. В конкурсах было разрисовано 25 столбов, каждый рисунок неповторим и очень красив. На раскрашенных опорах уже не развешивают рекламные листовки. Возможно после этого я и начал «одевать» электрические опоры в вышиванки», — замечает мужчина.
Антон Гармаш отмечает, что делать город ярче, ему приятно, тем более, что это не сложно. Нужно лишь желание и время.
«Большинство городнянцев поддерживают такую идею и иногда помогают, но есть и такие, что не верят, что все это совершенно бесплатно, только краска предоставляется городским советом», — рассказывает мужчина.
Кроме того, на выходных муж собирается раскрасить в патриотические цвета и стелу при въезде в райцентр.
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