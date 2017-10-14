В Google увидели изображение ужасной неизвестного существа
2017-10-14 10:10
В Google увидели изображение ужасной неизвестного существа
На балконе в Нанси стояла высокая человекообразная фигура с длинными волосами и большими глазами.
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Сервис Google Street View решил скрыть фотографию одного из домов во французском Нанси из-за ужасного неизвестного существа на балконе, после того как пользователи обнаружили в сервисе, пишет интернет-издание Rus.Media.
На балконе в Нанси стояла высокая человекообразная фигура с длинными волосами и большими глазами. Пользователи сервиса пожаловались, что это существо, которое смотрит прямо в камеру, их пугает. Выдвигались предположения, что существо — это статуя тики, которую в Полинезии и на Гавайях используют в религиозных ритуалах.
Однако после того, как существо начали обсуждать в сети, Google Street View отредактировал изображение, скрыв все здание. Что за фигура на балконе, и как она там оказалась — выяснить пока не удалось.