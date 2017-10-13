В Голландии сделали самую откровенную свадебную фотосессию
2017-10-12 14:11
В Голландии сделали самую откровенную свадебную фотосессию
Юмор фотографа оценили не все.
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«Некоторые молодожены не могут дождаться, когда вечеринка закончится и они смогут отправиться в номер, чтобы провести незабываемую брачную ночь, передает Rus.Media. К счастью, они уже обменялись свадебными обещаниями и официально поженились», — такими словами голландский фотограф Мишель Клустер подписал достаточно оригинальный свадебный снимок.
На нем жених стоит спиной к зрителям со спущенными брюками, а невеста опустилась перед ним на колени.
Запись Клустера собрала 36 тысяч лайков и 17 тысяч комментариев. Кстати, юмор фотографа оценили не все. После этого он добавил: «Это не маркетинговый трюк, нам просто пришла в голову интересная идея. Мы никого не хотели обидеть. Те, кто считает это оскорбительным, в моем представлении живут в 1996 году. Дайте людям повеселиться, жизнь и так слишком ханжеская».
В интервью BuzzFeed рассказал, что идею для фотосессии предложила мать. От идеи создания порнографических снимков Клустер сразу открестился, заявив, что главной целью была не демонстрация половых органов, а создание общего впечатления.
«Это было милое непринужденное свадьбы, там все было не слишком формальным», — рассказал он о новобрачных, которые согласились на такой эксперимент. Они, кстати, пожелали сохранить анонимность.
Он также пояснил, что подобные свадебные снимки — тенденция последних лет, когда все хотят друг друга переплюнуть: «Люди хотят отличаться от других новобрачных. Фотографии должны быть красивее, чем у их сестер, родственников и друзей».