“В гламурной палате” и с переодетым Костюшкиным
Зверева срочно госпитализировали.
Срочно хирургическое вмешательство понадобилось, чтобы спасти короля российского гламура, передает Rus.Media.
54-летний чемпион мира по парикмахерскому искусству оказался на больничной койке в НИИ им. Склифосовского. Об этом узнали его поклонники на странице знаменитости в Instagram. Известный стилист опубликовал на своей странице фото, где он сидит на кровати в больничной палате. Вопреки своему привычному образу, он одет не в блестящий пиджак, а в обычный спортивный костюм. Да и короны, без которой Зверев уже практически перестал появляться на людях, на нем нет.
А виной всему аппендицит, который, с применением современных методик, вырезали звезде 16 декабря. Король гламура почувствовал себя плохо еще в середине прошлой недели. Но боль в животе не отвлекла Зверева от обычной работы, сначала он просто не обращал на нее внимания. Тем более, что стилист тщательно следит за своим рационом, поэтому переедание, как и отравление, были исключены, как причина такого состояния.
Еще два дня парикмахер работал, превозмогая боль, но в ночь на субботу он уже не выдержал и вызвал «скорую помощь». Подозрение на аппендицит возникло у врачей сначала, и именитый пациент оказался на операционном столе. Вмешательство было проведено методом лапароскопии, то есть путем прокола брюшной полости, через который удаляется воспалившийся аппендикс.
Снимок, выложенный стилистом в соцсети, он подписал напутствием ко всем поклонникам не затягивать, почувствовав подобное недомогание, потому что все может оказаться достаточно серьезно. А также он выразил чувство огромной благодарности всему медперсоналу, который был задействован в оказании ему помощи. Впечатление от их профессионализма в выдающегося парикмахера остались самые положительные. Относительно состояния Зверева врачи прогнозируют, что его выпишут уже на днях.