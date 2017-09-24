В Германии убили украинца в общежитии для беженцев
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-24 17:39
В Германии убили украинца в общежитии для беженцев
Беженец с Казахстана в ходе конфликта нанес смертельные травмы украинцу.
В немецком Еггеленфельде (Нижняя Бавария) в общежитии для беженцев убили гражданина Украины, инцидент произошел еще 23 сентября, передает DW со ссылкой на сообщение полиции, передает Rus.Media.
Сообщается, что 28-летнего украинца в результате конфликта избил 47-летний беженец из Казахстана, который проживал с жертвой в одной комнате. Украинец получил настолько тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии до приезда медиков.
На данный момент другие подробности инцидента не сообщаются. Известно, что подозреваемый предстанет перед судом уже сегодня, 24 сентября.