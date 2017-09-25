В Германии в 8:00 24 сентября 2017 года открылись избирательные участки на выборах в парламент
2017-09-24 10:42
В Германии в 8:00 24 сентября 2017 года открылись избирательные участки на выборах в парламент
По результатам голосования парламентарии определят партийные коалиции, самая многочисленная из них выдвинет кандидата на пост канцлера.
В Германии в 8:00 24 сентября 2017 года открылись избирательные участки на выборах в парламент, По итогам парламентских выборов будет определен состав бундестага и состав правительства на следующие четыре года, передает Rus.Media.
Отмечено, что всего в выборах принимает участие 47 политических партий, если считать лидера гонки ХДС/ХСС единым блоком. Однако в парламент попадут, по данным предвыборных опросов, лишь шесть из них.
Согласно опросам общественного мнения по итогам выборов увеличится число партий в парламенте. К вошли в парламент по итогам выборов в 2013 году ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Левой партии и партии “Зеленые” присоединятся Свободная демократическая партия (Свдп) и “Альтернатива для Германии” (АДГ). Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер.
Как сообщается, христианский блок ХДС/ХСС лидировал по опросам на протяжении почти всей кампании. По данным соцслужбы Infratest dimap, за неделю до выборов за ХДС/ХСС готовы были проголосовать 37% избирателей. Самую низкую поддержку избирателей христианские демократы продемонстрировали в марте, когда их рейтинг сравнялся с ближайшим конкурентом СДПГ: обе партии набирали по 32%. Но с мая ХДС/ХСС стал увеличивать отрыв.
В свою очередь социал-демократов собираются голосовать около 20% избирателей, показал тот же опрос. “Альтернатива для Германии” занимает третье место с 12% голосов, “левые” могут получить 9% голосов, Свдп – 10%, а “Зеленых” поддерживают 8% электората.
По результатам голосования парламентарии определят партийные коалиции, самая многочисленная из них выдвинет кандидата на пост канцлера.