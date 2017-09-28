В Генштабе ответили Геращенко по поводу “отставки” Муженко
2017-09-27 20:35
В Генштабе ответили Геращенко по поводу “отставки” Муженко
Советнику министра МВД придется подождать.
Глава Генштаба ВСУ продолжает выполнять свои обязанности, и на текущий момент речи о его отставке не идет.
Об этом сообщил спикер ведомства Владислав Селезнев, передает “Rus.Media”.
По его словам, позиция советника МВД Антона Геращенко обязательно будет доведена до руководства. Однако не сейчас, поскольку Виктор Муженко занят. Он также не исключает, что вскоре руководитель Генерального штаба сам сделает официальное заявление.
“Этот вопрос изучается, безусловно. Эта информация будет доведена до начальника Генерального штаба, и затем он озвучит какое-то решение. Возможно, он сам сделает заявление, возможно, будет соответствующее поручение. Но по состоянию на эту минуту Геращенко комментировать, не зная позицию начальника Генерального штаба, некорректно. Сейчас начальник Генерального штаба занят, он находится на объекте”, – сказал он.