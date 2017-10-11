В ГАИ назвали причины ДТП, в котором разбился Кузьма Скрябин (схема)
2015-02-03 12:18
В ГАИ назвали причины ДТП, в котором разбился Кузьма Скрябин (схема)
Дороги там практически нет, сплошь ямы и выбоины.
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В Госавтоинспекции рассказали о вероятных причинах автоаварии, в которой погиб Кузьма Скрябин. По словам начальника пресс-службы Криворожской ГАИ Владимир Кисличенко, музыкант значительно превысил скорость.
“Возвращаясь из Кривого Рога в Киев, недалеко от села Тернуватка Криворожского района, на 86-м километре трассы Кировоград – Запорожье на закругленной дороги внедорожник артиста Toyota Sequoia столкнулся с молоковозом”, – рассказал Кисличенко.
С какой скоростью ехал артист, который спешил в Киев в аэропорт, в ГАИ не говорят – мол, экспертиза покажет. По предварительным данным, Toyota летела со скоростью около 160 км / час. Удар был такой силы, что автомобиль Кузьмы развернулся на 90 градусов, а грузовику ГАЗ-53 вырвало задний мост. Основной удар пришелся на водительское место джипа. Музыкант погиб мгновенно. Спасателям пришлось вырезать тело из машины, передняя часть которой превратилась в груду железа.
Причины аварии устанавливаются, но водители, не раз ездившие в том направлении, утверждают: дороги там практически нет, сплошь ямы и выбоины. Плюс ко всему накануне ДТП весь день шел дождь. Во внедорожнике вместе с Кузьмой на пассажирском сиденье была 32-летняя женщина. Именно она позвонила музыкантам группы, которые вызвали ГАИ и скорую, а также сами приехали на место аварии.
На месте, где произошла авария, проезжающие водители до самого вечера останавливались, чтобы почтить память Андрея. На месте столкновения уже к обеду лежали цветы, лампадки, мягкие игрушки. Свечи прикрепляли даже к деревьям.