В Финляндии появился первый беременный мужчина
2017-10-08 16:22
В Финляндии появился первый беременный мужчина
В Финляндии будущий папа сделал операцию по смене пола, получил мужские документы, но позже прервал гормональную терапию и забеременел.
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Так, житель Финляндии, который родился женщиной, в 2016 году сделал операцию по смене пола и получил мужские документы и идентификационный номер, передает Rus.Media.
Однако через некоторое время он приостановил прием гормональных препаратов, чтобы забеременеть, и стал первым в истории страны беременным мужчиной.
Необычная беременность протекает благополучно. Радость от ожидания малыша для родителей омрачается лишь бюрократическими сложностями: компьютерные программы системы здравоохранения отказываются распознавать ситуацию с беременностью пациента, что имеет мужской идентификационный номер.