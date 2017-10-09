В Финляндии появился первый беременный мужчина

despravda | 09.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-08 16:22

В Финляндии появился первый беременный мужчина
В Финляндии будущий папа сделал операцию по смене пола, получил мужские документы, но позже прервал гормональную терапию и забеременел.

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Так, житель Финляндии, который родился женщиной, в 2016 году сделал операцию по смене пола и получил мужские документы и идентификационный номер, передает Rus.Media.

Однако через некоторое время он приостановил прием гормональных препаратов, чтобы забеременеть, и стал первым в истории страны беременным мужчиной.

Необычная беременность протекает благополучно. Радость от ожидания малыша для родителей омрачается лишь бюрократическими сложностями: компьютерные программы системы здравоохранения отказываются распознавать ситуацию с беременностью пациента, что имеет мужской идентификационный номер.

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