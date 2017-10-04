В Евросоюзе хотят запретить гомеопатию
Европейские ученые считают, что использование такого способа лечения, как гомеопатия, подрывает доверие людей к медицине.
Совет европейских академий наук, куда входят специалисты из стран-членов ЕС, усомнились в эффективности гомеопатии. Они считают, что распространение и реклама таких лекарств приносят человеку вред.
Ученые отмечают, что на сегодня нет известных науке болезней, при лечении которых гомеопатические лекарства будут более эффективными, чем применение плацебо. По мнению членов совета академий наук, прибегая к гомеопатии, люди могут отказываться от поиска более подходящего медицинского лечения, пишет nastroenie.com.
С учетом всех этих факторов ученые сформировали рекомендации. Они считают, что национальные организации здравоохранения не должны выделять субсидии предприятиям, которые производят гомеопатические препараты, ведь затраты на изготовление таких лекарств не должны покрываться государством. Это будет происходить до того момента, пока эффективность гомеопатии не будет доказана наукой. Кроме того, на гомеопатических препаратах предлагают указывать их состав.