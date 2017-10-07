В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
2017-10-06 18:35
В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
На АЭС этот радиоактивный изотоп не используется.
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Немецкие официальные лица сообщили, что всплеск радиоактивности был обнаружен в воздухе в Западной и Центральной Европе.
При этом угрозы здоровью людей нет, сообщает интернет-издание Rus.Media .
Федеральное ведомство по радиационной защите сообщил в четверг, 5 октября, с 29 сентября в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции ученые столкнулись с повышенными уровнями изотопа рутений-106.
Пресс-секретарь организации Ян Генрик Лауэр сообщил, что источник выброса рутения-106 на данный момент неизвестен, но расчеты показывают, что он, вероятно, был выпущен в Восточной Европе. При этом источником изотопа не может быть событие на АЭС.
Отметим, что рутений-106 используется для лучевой терапии опухолей глаз, а иногда и в качестве источника энергии для спутников. На АЭС этот радиоактивный изотоп не используется.