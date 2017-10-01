В Европе сделали важное заявление о вступление Украины в ЕС
2017-09-30 18:15
В Европе сделали важное заявление о вступление Украины в ЕС
Спикер парламента Швеции считает, что страны Северной Европы и Балтии должны поддерживать идею расширения ЕС и принятия Украины в состав организации.
Спикер парламента Швеции Урбан Алин считает, что страны Северной Европы и Балтии должны поддерживать идею расширения ЕС и принятия Украины в состав организации, передает Rus.Media.
Такое заявление он сделал во время выступления на “Рижской конференции-2017”, сообщает “Европейская правда”.
“Страны Северной Европы и Балтии должны быть тем голосом в Евросоюзе, который будет призывать быть более открытыми к глобализации … Мы должны быть во главе дискуссий о том, что страны имеют право быть членами ЕС. Я говорю про такие страны, как Украина и Молдова”, – рассказал Алин.
По его словам, не стоит выступать за закрытие границ, чтобы люди, которые посещают страны Скандинавии и Балтии, могли лично убедиться в преимуществах интеграции.
Алин добавил, что отказ от дискуссии о расширении ЕС является большой ошибкой.
“В определенный момент в будущем будет хороший период для расширения ЕС, и мы должны продвигать эту идею”, – добавил он.