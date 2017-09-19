В Европе распространяется смертельно опасный грибок
В последние месяцы сообщалось о многочисленных случаях заражения смертельно опасным грибком Candida auris в США, Великобритании и Индии. Единичный такой случай был в Германии в 2015 году, но уже этого года. Немецкий национальный экспертный центр по изучению инвазивных грибковых инфекций в Йене зарегистрировал три случая инфекции Candida auris.
Однако директор центра профессор Оливер Курцай признает, что в действительности распространение грибка — гораздо шире. Просто во многих лабораториях о нем не знают и не замечают его, пишет ladyhealth.
Считается, что грибок Candida auris безопасный для здоровых людей, ведь от него пострадали пациенты, которые заразились в больницах. Однако, известно, что смертельный исход имеет место в 40-60% случаев.
Перца добавляет то, что возбудитель, который распространяется по Азии с 2009 года, устойчив к большинству противогрибковых препаратов, что вызывает инфекции мочевыводящих путей, открытых ран и заражения крови.