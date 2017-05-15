В Европе предотвратили дальнейшее распространение вируса WannaCry
В полицейском службы ЕС Европол заявили об успехе в попытках помешать дальнейшему массовому распространению вирусных компьютерных программ WannaCrypt и WannaCry. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 15 мая, пресс-секретарь Европола в Гааге, передает информагентство AFP. По словам спикера, количество жертв вируса “очевидно, не выросла”, а ситуация в Европе, кажется, стабильная, поэтому это – “успех”.
Между тем многим экспертам с кибербезопасности пришлось на фоне хакерских атак актуализировать системы безопасности, добавили в Европоле.
Renault остановил конвейер на одной из фабрик во Франции
В полицейском службы ЕС добавили, что количество жертв хакерской атаки WannaCry достигла в Европе 200 000. Пораженными оказались как компьютеры частных пользователей, так и крупных предприятий. К примеру, французский производитель автомобилей Renault внаслыдок хакерськоъ атаки вынужден был временного приостановить производство на одной из фабрик.
Представитель Renault заявила, что сотрудники компании, отвечающие за кибербезопасность, занимаются “профилактическими работами” на фабрике в северофранцузских городе Дуэ. Цель этих работ – предотвратить распространение вируса с зараженных им компьютеров на другие.
Путин открестился от причастности к кибератакам
Между тем российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не стоит за недавними кибератаками. Соответствующее заявление он сделал 15 мая в Пекине, где находится с визитом, передает информагентство Reuters. По словам Путина, российские организации тоже задели эти вирусные атаки, но “серьезный ущерб” они не нанесли.
Ранее президент корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что ответственность за глобальную хакерскую атаку отчасти несет и американское правительство, ведь вредоносные программы были похищены хакерами в Агентства национальной безопасности США (АНБ).