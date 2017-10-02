В Еврокомиссии назвали незаконным референдум о независимости Каталонии
2017-10-02 14:38
В Еврокомиссии назвали незаконным референдум о независимости Каталонии
Референдум в Каталонии признан незаконным согласно Конституции Испании.
В Европейской комиссии заявляют, что референдум о независимости Каталонии является незаконным, и призывает все стороны к диалогу, передает Rus.Media.
Соответствующее заявление сделал в понедельник в Брюсселе представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас.
«Вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным в рамках Конституции Испании. Для Европейской комиссии, и как об этом постоянно говорит президент Юнкер, это является внутренним делом Испании, которая должна быть решена в соответствии с конституционным порядком Испании», – заявил он.
Шинас также подтвердил позицию«, которую занимает эта Комиссия, которую занимала и предыдущая, согласно которой, если референдум будет организован в соответствии с конституцией Испании, это будет означать, что территория, которая выходит, окажется за пределами Европейского Союза».
«Комиссия считает, что сейчас настало время для единства и стабильности, а не для раздела и фрагментации. Мы призываем всех соответствующих игроков очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике», – подчеркнул представитель ЕК.
При этом Шинас отметил, что в ЕК доверяют премьер-министру Испании Мариано Рахою «справиться с этим сложным процессом с полным уважением к испанской конституции и фундаментальных прав граждан».
По его словам, офисы президента ЕК Жана-Клода Юнкера и премьер-министра Испании были в контакте в эти выходные, а телефонный разговор состоится сегодня.
Вместе с тем, представитель ЕК отказался дать оценку действиям полиции и возможной поддержки незаконного референдума со стороны российских ботов и троллей.