В этом году черниговцы будут пользоваться железной дорогой по старым тарифам
25.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
«Укрзализныця» уже заявила, что в этом году цен на билеты повышать. Правда, ранее представители компании говорили о необходимости привлечения инвестиций на развитие предприятия. Подорожание билетов прогнозировали уже на июнь и даже подсчитали сумму дополнительных поступлений – 7 млрд гривен. Но вчера, 24 апреля, компания распространила заявление, что в проекте финансового плана на 2017 год индексацию тарифов не запланирована.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым