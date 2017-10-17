В ЕС сделали важное заявление по поводу скандальной реформы образования в Украине
2017-10-17 10:22
В ЕС сделали важное заявление по поводу скандальной реформы образования в Украине
Основываясь на выводы Венецианской комиссии, продолжим диалог с украинской властью.
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В Европейском Союзе не намерены ставить точку в скандале через принятую в Украине реформу образования и обсуждение законов продолжится после выводов Венецианской комиссии.
Об этом сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могеріні, пишет Rus.Media.
“Мы уже обсуждали этот вопрос неформально во время нашей встречи в Таллинне в сентябре, обсуждали его с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке во время двусторонней встречи, и договорились, что будем ждать выводов Венецианской комиссии, которую пригласили для экспертизы закона. Основываясь на этом, продолжим диалог с украинской властью “, – заявила Могеріні.
Положения закона, что расширяет использование украинского языка в обучении вызвало неодобрительную реакцию некоторых стран. В частности, Венгрия заявила, что будет блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС.