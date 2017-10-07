В ЕС прокомментировали украинский закон «Об образовании»
2017-10-06 19:43
В ЕС прокомментировали украинский закон «Об образовании»
Совет Европы рассмотрел ” украинский закон.
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Эксперты Совета Европы (СЕ) положительно оценили закон “Об образовании”, который ранее вызвал многочисленные споры из-за статьи о языках обучения в Украине, передает Rus.Media.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
Кулеба отметил, что министр образования Украины Лилия Гриневич на встрече с генеральным секретарем Совета Европы рассказала подробности данной реформы. По статье 7 этого закона ожидается оценка Венецианской комиссии.
“Эксперты СЕ очень положительно оценивают украинскую реформу образования. Относительно статьи 7 ждем мнения Венецианки. Партнеры должны снизить градус риторики”, – добавил Кулеба.