В ЕС призывают объяснить избрание скандально известных судей до Верховного суда

despravda | 05.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-04 18:30

В ЕС призывают объяснить избрание скандально известных судей до Верховного суда
Представительство Европейского Союза в Украине призывает Высший совет правосудия объяснить избрание в кандидаты на должности судей обновленного Верховного суда лиц с запятнанной репутацией

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Об этом сообщает СМИ со ссылкой на ответ Представительства ЕС в Украине на запрос. передает Rus.Media .

В ней отмечается, что Высший совет правосудия в Украине решила предложить президенту 111 кандидатов на назначение судьями нового Верховного суда. В целом процесс отбора был прозрачным, отметили в представительстве ЕС.

Однако в ведомстве обратили внимание на отрицательное заключение Общественного совета добродетели, которая указала, что у нескольких кандидатов в декларациях обнаружили несоответствия в расходах и приобретенным имуществом.

“Назначение нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформы”, – подчеркнули европейские дипломаты.

Вследствие чего они требуют от Высшего совета правосудия объяснить свои решения.

“В соответствии с европейскими стандартами, Высший совет правосудия должна объяснить свои решения таким образом, чтобы никаких обоснованных сомнений не осталось относительно честности предложенных кандидатов, и соответственно, восстановить доверие украинских граждан в независимости и честности Верховного суда”, – пояснили в представительстве Евросоюза.

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