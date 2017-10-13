В Енакиево отец убил троих детей, разбирая гранату
2016-07-05 18:27
В Енакиево отец убил троих детей, разбирая гранату
Страшное событие произошло в Енакиево. Во дворе жилого дома малышня нашла ручную гранату. Как и положено, дети тут же позвали на место папы.
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Тот же, вместо того, чтобы вызвать специалистов, решил “разобраться” с боеприпасом сам. Двое сыновей мужчины – 10-ти и 5-ти лет и 2-летняя девочка-дочь окружили папу, когда раздался взрыв. Дети погибли на месте.
– Вчера в городе Енакиево дети нашли гранату ВОГ, и отец в присутствии детей начал ее разбирать. В результате трое детей в возрасте 2, 5 и 11 лет погибли, отец попал в больницу, — сообщают в оперативном командовании ДНР”.
Между тем, местные жители рассказывают: дело было во дворе частного дома, где в этот момент находилась вся семья.
– В этой семье 4 детей, мама беременна пятым. Самый маленький заплакал и мама пошла с ним в дом. Благодаря этому они живы. Гранату принес папа чтобы разобрать на металл. Вот так! Так что сам папа, значит, и убил своих троих детей и себя покалечил, – пишут в соцсетях соседи семьи.
Люди не молчат и о том, что родители сами заставляли малышей собирать металл в округе.
Это не первый случай гибели детей в зоне АТО этим летом, 26 июня в Коминтерново два мальчика получили смертельные ожоги наступив на электропровод, поврежденные обстрелами.
А В ЭТО ВРЕМЯ
По данным ЮНИСЕФ, в Украине были зарегистрированы более 215 000 внутренне перемещенных детей. В прошлом году более 20 детей были убиты и 40 детей получили ранения, в том числе 28 были ранены или погибли из-за мин или взрывоопасных предметов.