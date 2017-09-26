В Эмиратах построят свою Европу на море
2017-09-26 13:35
В Эмиратах построят свою Европу на море
Власти эмирата Дубай торжественно объявили о начале строительства острова «Плавающая Венеция».
А на недоуменные вопросы – мол, что это означает, заявили – мы построим здесь итальянскую Венецию. Стоимость проекта – $ 680 млн, расположение – 4 км от побережья Дубая.
Часть местной «Венеции» будет находиться под водой. Посетители будут приезжать по морю или на воздушном транспорте и регистрироваться на местной «площади Святого Марка» – своей сути нарушают, что в Венеции, но здесь находится под водой. Затем гостей по местным каналам будут перевозить на импортированных из Италии гондолах.
Здесь, помимо отелей и парков, будут площадки для проведения традиционных итальянских фестивалей, культурных выставок и мероприятий.
Но есть и существенное отличие – на островах будут выращены 400 тысяч квадратных футов морских кораллов и расположены 12 пляжей – тоже плавающих.
Проект рассчитан, как минимум, на 100 лет службы. Откроется для посетителей в 2020 году.
Эмираты бурно стартовали в сторону «ближневосточной Европы» – сначала филиал Лувра, потом «Плавающая Венеция». Что дальше – Эйфелева башня, Биг-Бен или сразу же – Рейхстаг с депутатами?