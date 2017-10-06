В Египте пройдет экстренное заседание в связи с нападением на христиан
2017-05-26 16:32
В Египте пройдет экстренное заседание в связи с нападением на христиан
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о созыве чрезвычайного заседания правительства в связи с нападением боевиков на христиан-коптов.
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о созыве чрезвычайного заседания правительства после нападения боевиков на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья, сообщает в пятницу межарабский телеканал “Аль-Арабийя”, передает Rus.Media.
Тем временем египетский спецназ перекрыл въезды и выезды в провинции Эль-Минья, чтобы помешать боевикам скрыться после нападения.
По разным данным, количество жертв атаки составляет от 26 до 35 человек. Среди погибших – много детей.
Ранее сообщалось, что около 10 человек в униформе, похожей на армейскую, напали на два автобуса, перевозившие христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья к монастырю святого Самуила.
Нападавшие передвигались на двух автомобилях и использовали при атаке пулеметы. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, 9 апреля 27 паломников, что пришли в церковь Святого Георгия в городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли в результате взрыва бомбы. Еще 16 человек погибли в результате второго взрыва – в соборе Святого Марка в Александрии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка “ИГИЛ”. В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.