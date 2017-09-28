В Дубае успешно протестировали летающее такси (видео)
2017-09-28 14:26
В Дубае успешно протестировали летающее такси (видео)
Летающий транспорт летал на высоте 200 метров над жилой зоной при сильном ветре в течение примерно пяти минут.
Управление гражданской авиации Дубая (DCAA) начало тестирования автономного воздушного такси, передает Rus.Media. Летающий транспорт летал на высоте 200 метров над жилой зоной при сильном ветре в течение примерно пяти минут.
Новые воздушные такси (AAT) построены немецкой компанией Volocopter. Они представляют собой такой себе вертолет с роторами дрона вместо основного винта, при этом число пропеллеров может варьироваться от 2 до 18. Запуск беспилотного такси, испытания на прочность и торжественное приземление были устроены королем-наследником Дубая шейхом Хамданом Мохаммедом бин. В своем заявлении шейх отметил, что успешный полет летательного транспорта, так же как и более ранний пуск первого в регионе автономного поезда метро является «свидетельством стремления к позитивным изменениям» и прогресса, призванного служить обществу и способствовать его процветанию.
Конечно, в рамках испытательной программы была продемонстрирована лишь часть потенциальных возможностей творения Volocopter. Компания хочет добиться стабильного 30-минутного полета с этими пассажирами внутри, уверенность в безопасности которых будет обеспечена многочисленными мерами предосторожностями, включая резервные батареи, роторы и, на всякий случай, даже пару парашютов.
В настоящее время такси существует в виде прототипа, но, если испытания пройдут успешно и все разрешения от муниципальных служб будут получены в срок, компания надеется начать массовое производство летающего транспорта. Дубайское автодорожное и транспортное управление (RTA) заслужил славу одного из самых суровых и требовательных учреждений, когда речь идет о технологических инновациях. К 2030 году оно надеется перевести как минимум четверть пассажирского трафика на летающие транспортные средства. Дубай уже движется по пути модернизации транспортных средств семимильными шагами: недавно власти даже выпустили на дороги самоходных полицейских дронов, которые осуществляют наблюдение за территорией.
Генеральный директор RTA Маттар Аль Тайер заявил, что AAT «имеет множество уникальных функций, которые включают в себя самые высокие стандарты безопасности, а также оснащен дополнительными аварийными парашютами, девятью автономными батареями и системой быстрой зарядки батареи». В настоящее время аккумулятор требует два часа для полной зарядки, но это версия-прототип, и в производственной версии это время будет значительно сокращено”.
В идеале, Volocopter намерена запустить службу аэротакси в течение ближайших пяти лет. По словам генерального директора AAT Флориана Рейтера, уже сейчас транспорт оборудован GPS-навигатором и прекрасно чувствует себя в черте города.