В Дубае полицейские пересели на летающие мотоциклы
13.10.2017 | Авто | Комментариев нет|
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2017-10-13 14:14
В Дубае полицейские пересели на летающие мотоциклы
Также он может находиться в воздухе в течение 25 минут и перенести до 300 килограммов веса со скоростью 70 км/час.
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“Летающий мотоцикл” Hoversurf S3 был показан в действии на выставке Gitex 2017, что открылась в Эмиратах, передает Rus.Media.
Транспортное средство может лететь на высоте пяти метров и нести на себе полицейского во время чрезвычайных ситуации и интенсивного движения.
Hoversurf – это квадрокоптер с электродвигателем. Для удобства управления в нем есть джойстик, а также есть возможность управлять им дистанционно.