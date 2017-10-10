В Дубае будут судить шотландца, который коснулся бедра другого мужчины
2017-10-09 15:19
В Дубае будут судить шотландца, который коснулся бедра другого мужчины
Если его вина будет доказана, то Джейми Харрон может быть наказан в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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В Дубае будут судить гражданина Шотландии, который коснулся бедра другого мужчины, передает Rus.Media.
Инцидент произошел в июле текущего года, когда 27-летний гражданин Шотландии Джейми Харрон находился в баре The Rock Bottom. В сообщении указано, что в баре находилось большое количество людей, и чтобы не пролить алкогольные напитки человек расчищал себе дорогу рукой. В один момент он случайно коснулся бедра другого человека, который в конечном итоге вызвал представителей правопорядка. Джейми Харрона заключили на пять дней под стражу в местном отделении. Он обвиняется в «непристойном поведении в общественном месте, а также в распитии алкогольных напитков. После освобождения из-под стражи, документы шотландца остались у сотрудников полиции, а вскоре пройдет судебное заседание. Если его вина будет доказана, то Джейми Харрон может быть наказан в виде лишения свободы на срок до трех лет.