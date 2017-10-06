В двух областях уже стартовал отопительный сезон
2017-10-05 14:10
В двух областях уже стартовал отопительный сезон
В Хмельницкой и Волынской областях начали отопительный сезон из учреждений социальной сферы.
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Соответствующие решения приняли в местных органах власти, передает Rus.Media.
По информации городского совета, со вчерашнего дня во Владимире-Волынском начали отапливать социальные учреждения. Тепло подали в отделение центра проживания одиноких людей и районную больницу. Также включили отопление в учебных заведениях и роддоме в Ковеле.
Как сообщили в хмельницком городском совете, с 4 октября начался отопительный сезон в учреждениях социальной сферы города, независимо от форм собственности. Кроме того, включили отопление в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях города Каменец-Подольский.
Кстати, отопительный сезон в Житомире досрочно начнут 12 октября. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.
4 октября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал регионы раньше включить отопление, если в течение трех дней температура воздуха будет ниже 8 градусов.