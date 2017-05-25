В двухметровую шахту упал собака
25.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове 24 мая по ул. Ю. Мезенцева на строительной площадке в коммуникационной шахты глубиной около 2-х метров упала собака. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Животное обнаружили местные дети, которые играли рядом на детской площадке, и сразу позвонили спасателям. По вызову на место происшествия прибыл дежурный караул аварийно-спасательного отряда спецназначения УДСНС Украины в Черниговской области. Один из спасателей со специальным снаряжением спустился в яму и с помощью веревки освободил испуганную животное из ловушки. В результате падения животное не пострадало.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым