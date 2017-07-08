В двух черниговцев с карточек исчезли немалые суммы
08.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции в один день поступили два заявления от черниговцев, которые сообщили, что с их карточек похитили немалые деньги.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
У одного мужчины исчезли 10 000 гривен с банковской карточки «Сбербанка».
В другой тоже исчезли 10 000 гривен с банковской карточки «Сбербанка».
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