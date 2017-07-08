В двух черниговцев с карточек исчезли немалые суммы

magictr | 08.07.2017 | Новости | Комментариев нет

К Черниговского отдела полиции в один день поступили два заявления от черниговцев, которые сообщили, что с их карточек похитили немалые деньги.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

У одного мужчины исчезли 10 000 гривен с банковской карточки «Сбербанка».

В другой тоже исчезли 10 000 гривен с банковской карточки «Сбербанка».

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr