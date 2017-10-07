В ДТП погиб вице-премьер Киргизии

despravda | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-07 10:39

В ДТП погиб вице-премьер Киргизии
Автомобиль Джумакадирова врезался в грузовик.

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В ДТП недалеко от Бишкека попал в аварию и погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадиров, передает Rus.Media. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Отмечается, что авария произошла рано утром в субботу. Автомобиль вице-премьера столкнулся с грузовой автомашиной КамАЗ.

“Вследствие ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник”, – сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

Вместе с вице-премьером в машине находился и его помощник.

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