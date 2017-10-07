В ДТП погиб вице-премьер Киргизии
07.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-07 10:39
В ДТП погиб вице-премьер Киргизии
Автомобиль Джумакадирова врезался в грузовик.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В ДТП недалеко от Бишкека попал в аварию и погиб вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадиров, передает Rus.Media. Об этом в субботу, 7 октября, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.
Отмечается, что авария произошла рано утром в субботу. Автомобиль вице-премьера столкнулся с грузовой автомашиной КамАЗ.
“Вследствие ДТП погибли водитель и два пассажира автомашины. В автомашине находились вице-премьер-министр и его помощник”, – сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.
Вместе с вице-премьером в машине находился и его помощник.