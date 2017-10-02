В Донецкой области открыли бесплатные курсы украинского языка
2017-10-02 20:15
В Донецкой области открыли бесплатные курсы украинского языка
По словам организаторов, в этом году желающих посетить курсы государственного языка в четыре раза больше, чем в прошлом
В Донецкой области стартовали бесплатные курсы украинского языка для населения, сообщает пресс-служба Минобороны, передает Rus.Media.
Организаторы курсов – общественная организация Украинский разговорный клуб Файно, а также офицеры группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ.
Курсы продлятся две недели, посетить их могут дети и взрослые, в том числе, люди с ограниченными возможностями.
По словам организаторов, в этом году желающих посетить курсы государственного языка в четыре раза больше, чем в прошлом.
Проект закона о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет зарегистрирован в Верховной Раде на этой неделе.