В Донецкой области открыли бесплатные курсы украинского языка

despravda | 02.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-02 20:15

В Донецкой области открыли бесплатные курсы украинского языка
По словам организаторов, в этом году желающих посетить курсы государственного языка в четыре раза больше, чем в прошлом

В Донецкой области стартовали бесплатные курсы украинского языка для населения, сообщает пресс-служба Минобороны, передает Rus.Media.

Организаторы курсов – общественная организация Украинский разговорный клуб Файно, а также офицеры группы гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Курсы продлятся две недели, посетить их могут дети и взрослые, в том числе, люди с ограниченными возможностями.

По словам организаторов, в этом году желающих посетить курсы государственного языка в четыре раза больше, чем в прошлом.

Проект закона о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет зарегистрирован в Верховной Раде на этой неделе.

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