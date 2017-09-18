В дом к супругам менян среди ночи ворвались разбойники в масках
18.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию обратился житель мены 1935 года рождения.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Мужчина рассказал, что ночью трое неизвестных в масках через окно проникли в его дом.
Жене заявителя злоумышленники связали руки, а после угроз забрали у супруги 40 тысяч гривен, которые были спрятаны в кармане пиджака, что висел в шкафу.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.