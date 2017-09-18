В дом к супругам менян среди ночи ворвались разбойники в масках

magictr | 18.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В полицию обратился житель мены 1935 года рождения.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Мужчина рассказал, что ночью трое неизвестных в масках через окно проникли в его дом.

Жене заявителя злоумышленники связали руки, а после угроз забрали у супруги 40 тысяч гривен, которые были спрятаны в кармане пиджака, что висел в шкафу.

Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.

Похожие записи

Об авторе

magictr