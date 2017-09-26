В Днепропетровской обл. мужчина с гранатой ворвался в дом, который принадлежит жене нардепа Березы
2017-09-26 19:22
В Днепропетровской обл. мужчина с гранатой ворвался в дом, который принадлежит жене нардепа Березы
Позже мужчина поджег автомобиль “Nissan”, припаркованный на берегу реки Саксагань.
В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который поджег дом и автомобиль, передает Rus.Media. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской обл.
“23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района, Днепропетровской обл., а чуть позже автомобиль “Nissan”, припаркованный на берегу реки Саксагань. Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь быстро локализовали пожар и вызвали полицию”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за совершение преступления был задержан житель г. Кривой Рог 1980 года рождения. При задержании мужчина угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом. Во время следственных действий полицейские изъяли гранату.
Также следователи Пятихатского ОП открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сообщается, что подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данным издания “Insider”, дом принадлежит жене народного депутата Юрия Березы Татьяне. При этом, согласно декларации народного депутата, его супруга действительно владеет домом в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской обл.