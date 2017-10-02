В Днепре неизвестные выстрелили в маленького ребенка(фото)
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-01-24 11:58
В Днепре неизвестные выстрелили в маленького ребенка(фото)
Вчера вечером, 23 января, около 21:00 в Днепре неизвестные выстрелили в шестилетнего ребенка.
Об этом передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, пара с шестилетним ребенком шла по улице 20-летия Победы. Раздался хлопок, ребенок схватилась за грудь и упала.
Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением. Мальчик жив, сегодня ему проведут операцию и достанут пулю. Тогда можно будет определить, из какого оружия стреляли.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи отрабатывают соседние дома и опрашивают свидетелей.